В Литве начинается кампания президентских выборов

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В понедельник в Литве официально начинается политическая кампания выборов президента.

Выборы главы государства состоятся 12 мая следующего года, второй тур намечен на 26 мая.

С началом кампании намеревающиеся баллотироваться лица уже могут регистрироваться в качестве участников политической кампании.

Этот статус позволит претендентам принимать пожертвования. Поддержать кандидатов могут физические лица и партии в рамках установленных законом лимитов, участник политкампании также может использовать личные средства.

Во время президентских выборов кандидат сможет потратить максимально 1,1 млн евро.

Кандидатами в президенты регистрируются участники политкампании, набравшие не менее 20 тыс. подписей избирателей в свою поддержку.

В данный момент о намерениях баллотироваться заявили экономист Гитанас Науседа, философ Арвидас Юозайтис, парламентарий Наглис Путейкис, член сейма, экономист Аушра Мальдейкене, европарламентарий Валянтинас Мазуронис.

Кандидатом оппозиционных консерваторов стала парламентарий, экономист Ингрида Шимоните, которая на праймериз обогнала дипломата Вигаудаса Ушацкаса. Либеральное движение утвердило в качестве кандидата европарламентария Пятраса Ауштрявичюса.

По вопросу выдвижения своего кандидата пока не определились правящие «аграрии», в качестве возможного претендента упоминается премьер Саулюс Сквярнялис, который пока не заявил о своем намерении баллотироваться.

BNS