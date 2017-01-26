В Литве начинаются мероприятия международного Дня памяти холокоста

В четверг в Литве начинаются мероприятия, приуроченные к Международному Дню памяти жертв холокоста.

В Вильнюсской Хоральной синагоге в память о жертвах будут зажжены свечи, будет исполнена молитва за души умерших. Также состоится дискуссия об истории евреев в Литве, Польше и России.

В Музее им. Вильнюсского Гаона будет открыта выставка “Славик и Анталл. Поляк и Венгр – великие Праведники. Герои трех народов – польского, венгерского и еврейского”, будет показан фильм “Жизнь на грани. Генрих Славик – Йозеф Анталл старший”, на показе которого будет присутствовать и режиссер Гжегош Лубчик.

Мероприятие состоится при сотрудничестве с посольствами Польши и Венгрии в Литве и Польским институтом в Вильнюсе.

День памяти жертв холокоста – 27 января, когда 72 года назад были освобождены узники концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау.

BNS

Метки: Днь памяти холокоста, Литва