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В Литве начинаются мероприятия международного Дня памяти холокоста

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 26, 14:00   |   1 комментарий

В четверг в Литве начинаются мероприятия, приуроченные к Международному Дню памяти жертв холокоста.

В Вильнюсской Хоральной синагоге в память о жертвах будут зажжены свечи, будет исполнена молитва за души умерших. Также состоится дискуссия об истории евреев в Литве, Польше и России.

В Музее им. Вильнюсского Гаона будет открыта выставка “Славик и Анталл. Поляк и Венгр – великие Праведники. Герои трех народов – польского, венгерского и еврейского”, будет показан фильм “Жизнь на грани. Генрих Славик – Йозеф Анталл старший”, на показе которого будет присутствовать и режиссер Гжегош Лубчик.

Мероприятие состоится при сотрудничестве с посольствами Польши и Венгрии в Литве и Польским институтом в Вильнюсе.

День памяти жертв холокоста – 27 января, когда 72 года назад были освобождены узники концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау.

BNS

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Комментарии читателей (1)
  1. (85.192.169.33) Epifan пишет:
    2017 01 26 at 18:34

    ,,В Вильнюсской Хоральной синагоге в память о жертвах будут зажжены свечи, будет исполнена молитва за души умерших”..,лесных братьев,почтят их память минутой молчания.






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