В понедельник на Пабрадском полигоне вооруженных сил Литвы начинаются ежегодные учения противотанковых частей Medziotojas (“Охотник”).
В ходе учений литовские военные вместе с военными Батальонов сил передового базирования НАТО в Литве и Латвии из Испании, США, Канады, Хорватии, Нидерландов, Франции и Германии проведут боевые стрельбы из противотанковых вооружений, обновят тактические знания, углубят навыки управления подразделениями, обучатся тактики танковых подразделений противника, поделятся опытом, позаимствуют опыт экспертов, прибывших из США и Украины.
Учения продлятся до 20 апреля, сообщило министерство обороны.
В них примут участие более 700 военных из восьми государств НАТО.
Впервые в этом году на учениях Medziotojas будут отрабатываться процедуры вызова воздушной поддержки.
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