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В Литве начинаются учения противотанковых частей

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 09, 11:00   |   Комментариев: 0

В понедельник на Пабрадском полигоне вооруженных сил Литвы начинаются ежегодные учения противотанковых частей Medziotojas (“Охотник”).

В ходе учений литовские военные вместе с военными Батальонов сил передового базирования НАТО в Литве и Латвии из Испании, США, Канады, Хорватии, Нидерландов, Франции и Германии проведут боевые стрельбы из противотанковых вооружений, обновят тактические знания, углубят навыки управления подразделениями, обучатся тактики танковых подразделений противника, поделятся опытом, позаимствуют опыт экспертов, прибывших из США и Украины.

Учения продлятся до 20 апреля, сообщило министерство обороны.

В них примут участие более 700 военных из восьми государств НАТО.

Впервые в этом году на учениях Medziotojas будут отрабатываться процедуры вызова воздушной поддержки.

BNS

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