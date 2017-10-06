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В Литве начинаются учения противотанковых подразделений

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 06, 15:00   |   Комментариев: 0

В Литве в пятницу начинаются международные учения противотанковых подразделений по стрельбе Hunter 2017 (“Охотник – 2017”).

Учения будут проходить на полигоне, в них будет участвовать более 600 военнослужащих.

Во время учений военнослужащие Сухопутных сил Вооруженных сил (ВС) Литвы вместе с пехотинцами дислоцированного в стране международного батальона НАТО из Германии и Норвегии “будут производить боевые стрельбы из противотанкового оружия, обновлять и пополнять знания по командованию противотанковыми подразделениями и их тактике, изучать тактику механизированных и танковых подразделений вероятного противника, делиться имеющимся опытом”,  сообщило Минобороны.

Учения Hunter проводятся ежегодно с 2010 года.

В этом году в учениях впервые будет использоваться метод тренировок под названием “вооруженные силы против вооруженных сил”, при котором вооруженные гранатометами и противотанковыми ракетами военнослужащие оказывают поддержку маневренным единицам пехотинцев, отрабатывающим боевые действия против подразделений, вооруженных танками и боевыми машинами пехоты.

Согласно замыслу учений, для имитации противника будут привлечены германские танки Leopard, боевые машины пехоты Marder и норвежские боевые машины пехоты CV-90.

Наблюдать за учениями и делиться своим опытом с натовцами приедут два офицера с Украины. Они расскажут участникам учений о том, какую тактику используют в войне с бронетехникой поддерживаемых Москвой сепаратистов на востоке страны украинские противотанковые подразделения.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
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