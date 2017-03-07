  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.03.07 Текущий номер: N9 (1149) 2 марта
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

В Литве намечается продлить учебный год

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 07, 17:00   |   Комментариев: 2

Даже высказывающие против продления учебного года школьники согласны с тем, что нынешние нагрузки – слишком велики, а в большинстве европейских стран учебный год длится до Иванова дня, говорит министр образования и науки Литвы Юргита Пятраускене.

Министр во вторник рассказала на заседании парламентской Социал-демократической фракции о планах продлить учебный год и отметила, что программы останутся без изменения, просто они будут преподаваться в течение более длительного времени, что позволит снизить нагрузку во время учебного года.

“Что касается продления учебного года, они сами говорят, что в школе огромные нагрузки, каждый второй день контрольные работы, домашние задания по три часа ежедневно. (Предложение продлить учебный год) представляет собой распределение того же самого плана обучения в течение более длительного периода”, – сказала Ю. Пятраускене.

Введение продленного учебного года намечается со следующей осени.

Учебный год в Литве продолжается с сентября до июня, ученики начальных классов учатся 32 недели в год, ученики основой школы – 34 недели в год, тогда как в других странах Европы учебный процесс занимает 37-40 недель в год.

BNS

Метки:  ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (2)
  1. (93.172.145.184) As пишет:
    2017 03 07 at 21:57

    Это учебный год а не календарный. Посмотри в Википедии чем они отличаются.

  2. (64.187.237.158) As пишет:
    2017 03 07 at 21:53

    В одном годе 365 дней. Невозможно продлить год, вот дураки-то…






В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿