В Литве находится с визитом глава парламента Северной Македонии

🔊 Воспроизвести

В четверг в сейме Литвы должно состояться голосование по вопросу о членстве Северной Македонии в НАТО, и в этот день в Литве находится с визитом спикер парламента этой страны Талат Джафери.

Спикер Собрания Республики Северная Македония Т. Джафери примет участие в заседании сейма во время голосования по вопросу о ратификации протокола договора, выступит с речью.

На этой неделе сейм приступил к ратификации протокола Североатлантического договора о вступлении Северной Македонии в НАТО.

Этот протокол был подписан в Брюсселе 6 февраля. Все страны альянса еще должны его ратифицировать, что создаст правовые предпосылки для членства.

В пояснительном письме МИД к проекту говорится, что Македония до сих пор активно вносила вклад в осуществляемые НАТО операции и миссии, например, в Афганистане, Косове, проводила в жизнь важные реформы в сфере обороны и безопасности.

Министерство выражает надежду на то, что став 30-ым членом НАТО, Македония будет способствовать обеспечению стабильности и безопасности на Балканах.

BNS

Photo by Saeima on Foter.com / CC BY-SA