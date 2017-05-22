В Литве – новая инициатива, чтобы узаконить разнополое и однополое партнерство

Представители оппозиционного Либерального союза предлагают в Литве узаконить как партнерство между мужчиной и женщиной, так и партнерство гомосексуальных пар.

“Мы хотим закрепить равенство всех перед законом, как разнополых пар, так и однополых, чтобы у них была возможность закрепить партнерские отношения”, – заявила в сейме на пресс-конференции в понедельник либерал Аушрине Армонайте.

Другой инициатор поправок к Гражданскому кодексу, либерал Виктория Чмилите-Ниельсен акцентировала, что предлагается узаконить сейчас широко распространившуюся в Литве форму совместного проживания вне брака.

Либералы предлагают две возможности зафиксировать факт партнерства: путем регистрации партнерских отношений у нотариуса либо если партнеры прожили вместе более года.

“Около ста тысяч пар в Литве сейчас проживают вместе без заключения брака, и каждый третий ребенок рождается вне брака, эта тенденция очевидна, и она растет. Мы считаем, что этот вопрос актуален для десяти тысяч пар, и пришло время исправить последствия нерешительности политиков и принять такие законы, которые бы обеспечили права не заключивших брак пар, защитили более слабую сторону отношений”, – сказала В. Чмилите-Ниельсен.

Ранее в сейме были зарегистрированы несколько проектов, которые бы позволили как разнополым, так и однополым партнерам зарегистрировать свои отношения, однако они не достигли стадии принятия.

Сейм также начала рассматривать предложение группы депутатов вовсе исключить из Гражданского кодекса возможность партнерства.

BNS

Метки: Литва, Однополое партнерство, разнополое партнерство