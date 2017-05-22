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В Литве – новая инициатива, чтобы узаконить разнополое и однополое партнерство

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 22, 14:15   |   Комментариев: 3

Представители оппозиционного Либерального союза предлагают в Литве узаконить как партнерство между мужчиной и женщиной, так и партнерство гомосексуальных пар.

“Мы хотим закрепить равенство всех перед законом, как разнополых пар, так и однополых, чтобы у них была возможность закрепить партнерские отношения”, – заявила в сейме на пресс-конференции в понедельник либерал Аушрине Армонайте.

Другой инициатор поправок к Гражданскому кодексу, либерал Виктория Чмилите-Ниельсен акцентировала, что предлагается узаконить сейчас широко распространившуюся в Литве форму совместного проживания вне брака.

Либералы предлагают две возможности зафиксировать факт партнерства: путем регистрации партнерских отношений у нотариуса либо если партнеры прожили вместе более года.

“Около ста тысяч пар в Литве сейчас проживают вместе без заключения брака, и каждый третий ребенок рождается вне брака, эта тенденция очевидна, и она растет. Мы считаем, что этот вопрос актуален для десяти тысяч пар, и пришло время исправить последствия нерешительности политиков и принять такие законы, которые бы обеспечили права не заключивших брак пар, защитили более слабую сторону отношений”, – сказала В. Чмилите-Ниельсен.

Ранее в сейме были зарегистрированы несколько проектов, которые бы позволили как разнополым, так и однополым партнерам зарегистрировать свои отношения, однако они не достигли стадии принятия.

Сейм также начала рассматривать предложение группы депутатов вовсе исключить из Гражданского кодекса возможность партнерства.

BNS

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Комментарии читателей (3)
  1. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 05 22 at 17:54

    Аборигенам дают ложную идеологию постепенно превращая их в низко интеллектуальных животных. Аборигены должны быть тупы и жестоки, бесприкословно подчинялись хозяину.

  2. (88.216.95.13) Ричард пишет:
    2017 05 22 at 17:42

    Надо ещё внести вопрос на рассмотрение-Почему яйцо не круглое,а овалом?Или у осла-сам маленький,а уши большие.

  3. (90.140.188.112) Leоnardas пишет:
    2017 05 22 at 16:35

    Вот,вот,вот этим надо заниматься в первую очередь остальное там как экономика ,эмиграция,транзит и прочая туфта могут и подождать.






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