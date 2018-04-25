В Литве — новая судоходная линия

С 8 июня в Литве действует новая судоходная линия, связавшая Клайпеду со шведским портом Треллеборг. Ее оператором является скандинавская компания TT-Line. Выходит, упреки в том, что Клайпедский центральный терминал (КЦТ) построен только для паромов датской DFDS Seaways и что портовики не ищут новых партнеров по грузам rо-rо, оказались безосновательны.

«Это хорошая новость и для литовских бизнесменов, и для жителей: новая линия привлечет еще больше грузов и пассажиров. Наша статистика показывает, что в десятке важнейших партнеров Клайпедского порта Швеция занимает четвертое место», — утверждает глава дирекции Клайпедского порта Арвидас Вайткус.

Шведский Треллеборг – крупнейший порт rо-rо (колесной техники) в Скандинавии. Отсюда морскими паромами можно добраться до польского Свиноуйсьце, немецких Ростока и Травемюнде, а через сеть скоростных автомагистралей – в любую точку Швеции и в регион датского Копенгагена.

Новую линию обслуживают паромы типа ro-pax (грузопассажирские) Tom Sowyer и Robin Hood. Грузовместимость каждого — 130 единиц тяжелой колесной техники, 163 каюты рассчитаны на примерно 300 пассажиров. Расписание движения составлено так, чтобы прибывающие из Киля, Карлсхамна и Треллеборга линейные паромы не мешали друг другу. Из Треллеборга судно выходит каждую субботу рано утром и в Клайпеду прибывает в полночь, отход из Клайпеды – каждое воскресенье в 1 час.30 мин, приход в Швецию – в 17 час.30 мин, то есть плавание занимает 16 часов.

«Приход в порт нового оператора — результат крупных инвестиций дирекции порта и КЦТ в модернизацию терминала и подъездных путей к нему, во внедрение IT-технологий. Надеемся, что новое направление будет привлекательным для литовских экспортеров и станет мотиватором нашим жителям больше путешествовать», — считает руководитель КЦТ Каролис Григалаускас.

КЦТ – один из самых современных в Балтийском регионе. Дирекция порта инвестировала в его сооружение около 26 млн евро, ЕС выделил 16,5 млн, частные инвестиции составили почти 19 млн евро.

Елена ЛИСТОПАД