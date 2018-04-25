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В Литве оборудуют зоны бесплатного Wi-Fi в общественных местах 19 муниципалитетов, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций республики.

Инициатива создана в рамках проекта WiFi4EU (Free Wi-Fi for Europeans), разработанного Европейской комиссией. Литовские муниципалитеты смогут воспользоваться чеками от ЕК на сумму 15 тысяч евро для того, чтобы организовать зоны беспроводного интернета в общественных местах.

Министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис рассказал, что такие бесплатные площадки будут работать в течение ближайших трех лет на площадях, в парках, библиотеках, музеях или других общественных местах, выбранных самоуправлениями.

Зоны бесплатного Wi-Fi будут созданы в Вильнюсе, Шяуляе и Алитусе, а также в Аникщяе, Юрбаркасе, Кайшядорисе, Кедайняе, Купишкисе, Лаздияе, Мариямполе, в муниципалитетах Шальчининкай, Шилуте, Швенченис и Укмерге.

В этом году разные города ЕС отправили более 13 тысяч заявок на участие в программе WiFi4EU. Возможность подать заявку была объявлена ​​заранее. Поскольку бюджет ограничен, муниципалитеты получают право на участие в порядке очереди. Чеки получат 2800 муниципалитетов ЕС. Общая их сумма составит 42 миллиона евро.

Бюджет проекта WiFi4EU на период 2018-2020 годов составит 120 миллионов евро.

Информация www.sumin.lrv.lt