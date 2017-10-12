В Литве объявлена экстремальная ситуация

В связи с тем, что из-за сильных ливней литовские фермеры понесли десятки миллионов евро убытков, во всей стране объявлена экстремальная ситуация. Это означает, что у Литвы будет больше возможностей получить европейскую финансовую помощь, также можно будет использовать средства правительственного резервного фонда.

Кабинет министров утвердил рекомендацию правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям и объявил во всей стране экстремальную ситуацию.

«Предварительно подсчитанные убытки фермеров превышают 40 млн евро, отдельные хозяйства находятся в сложной финансовой ситуации, это заставляет думать о компенсировании определенной части убытков. У нас есть информация о том, что Еврокомиссия (ЕК) готова искать такие возможности помочь Литве, и мы считаем, что объявление экстремальной ситуации облегчит эти задачи», – сказал на заседании правительства министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас.

По словам министра, количество выпавших за август-сентябрь осадков в несколько раз превышало многолетний средний показатель, затоплено более 140 тыс. гектаров посевов, в отдельных районах не снято до 50% урожая, а по всей Литве – более 30%.

«Наиболее пострадавшим хозяйствам грозит банкротство, ежедневно из самоуправлений приходят все новые сообщения об убытках, которые несут фермеры. Из-за создавшейся критической ситуации мы просим ЕК выделить из бюджета Евросоюза помощь для компенсации убытков пострадавшим от ливней фермерам», – говорится в обращении премьера Саулюса Сквярнялиса к главе ЕК.

Президент Даля Грибаускайте сказала, что получила от председателя ЕК Жана-Клода Юнкера заверение в том, что «какая-то помощь обязательно будет».

Сельскохозяйственная палата подсчитала, что убытки могут превысить 200 млн евро.

Из-за ливней экстремальная ситуация была объявлена в более чем одной пятой из 60 самоуправлений Литвы.

Инф. «ЛК»

Метки: N41 (1181) 12 октября, Фермеры, экстремальная ситуация