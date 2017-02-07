Президент Литвы Даля Грибаускайте вместе с министрами обороны Литвы и Германии во вторник в Рукле поприветствует бойцов батальона НАТО, прибывших в ответ на российскую угрозу.
В официальной церемонии примут участие также офицеры ставок НАТО, Литвы и Германии.
В расположении учебного полка Великого гетмана Литовского Йонуша Радвилы будет организовано построение военнослужащих батальона НАТО из Германии, Бельгии и Нидерландов. Представители Литовской армии проинформировали BNS о том, что к настоящему времени в Литву прибыло 130 немецких военнослужащих из планируемых 450.
Возглавляемый Германией батальон будет одной из таких воинских единиц на восточной окраине НАТО. Другие батальоны будут дислоцированы в Польше, Латвии и Эстонии.
В дислоцированном в Литве батальоне в течение 2017–2018 гг. будут служить военнослужащие Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Хорватии и Франции.
НАТО утверждает, что дислоцирует эти силы в связи с интервенцией России в Украине и с обострением оборонной ситуации. Москва отрицает наличие каких-либо территориальных притязаний в странах Балтии и заявляет, что силы НАТО создают угрозу безопасности России.
В рамках отдельной миссии в Литве в этом году будет дислоцировано и несколько сот военнослужащих США.
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Единственные воины в этом совражестве – немцы, но я не уверен, что они будут, не щадя крови своей, сражаться за интересы не только Бавы, но даже первой дамы и её команды. Разве, что демографическую впадину в отдельно взятом районе Литвы как-то разрешат. Но все женщины детородного возраста предпочли уехать в лучшие края. Остались одни бабушки, да известная отверженная дама, которая любви предпочитает эпистолярный жанр на Беседке. Грустно, однако.
Интересно как они будут отпор “агрессору” давать. Помнится, что-то похожее уже было. Гитлеровская Германия и её сателлиты: Италия,Испания, Венгрия,Румыния, Болгария, Словакия, Хорватия остальная мелочь даже на ум не идет. И почти все они в Сталинградской битве. И финал этой битвы. И дружное вступление почти всех этих стран-марионеток в антигитлеровскую коалицию. История обязательно должна повториться.
Махновщина какая-то, а не войско.
Вот бы Йонуш Радвила проснулся и посмотрел бы на современных чинуш до чего довели Литву!Просто взяли и добровольно сдали под оккупацию или не сдали,а продали,но деньги присвоили,а теперь радуются,что НАТО топчет литовскую землю.