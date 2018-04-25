В Литве осужденные пожизненно смогут выйти на свободу раньше

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Сейм Литвы в четверг дал надежду осужденным пожизненно выйти на свободу раньше.

За это проголосовало 87 парламентариев, никто не был против, шесть депутатов воздержались.

Согласно принятым поправкам, осужденные на пожизненное заключение, которые провели в заключении не менее 20 лет, могут просить суд пересмотреть дело.

Взвесив поведение осужденного, суд сможет, но не будет обязан установить срок лишения свободы от пяти до десяти лет.

Проект закона подготовлен во исполнение решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.

ЕСПЧ 2017 году констатировал, что Литва нарушает права осужденных на пожизненное заключение, не создавая никакой реальной возможности выйти на свободу.

В Литве более ста осужденных отбывают пожизненные сроки.

BNS