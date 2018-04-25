В Литве отмечают 25-летие вывода советских войск

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В пятницу Литва будет отмечать 25-летие вывода оккупационных советских войск.

В 23 часа 46 минут 31 августа 1993 года из Литвы был выведен последний эшелон Советской армии.

«Это было огромным завоеванием восстановившего независимость государства, ознаменовавшее настоящий конец оккупации», — утверждает министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

По этому случаю на Площади независимости у парламента состоится торжественная церемония. Военные Роты почетного караула литовской армии под звуки литовского гимна поднимут флаг Литвы и выступят с показательной программой, сообщило министерство.

В торжествах примут участие президент Даля Грибаускайте, спикер сейма Викторас Пранцкетис, премьер Саулюс Сквярнялис, председатель Верховного Совета-Восстановительного сейма Витаутас Ландсбергис и другие.

В 1940 году армия Советского союза вошла в Литву и началась длившаяся 50 лет оккупация, потребовавшая множество жертв.

Когда 11 марта 1990 года Литва объявила независимость, начали решать и вопрос вывода чужой армии. 31 января 1992 года состоялись первые переговоры о выводе армии, а 8 сентября В. Ландсбергис и бывший тогда руководителем России Борис Ельцин в Москве подписали окончательное соглашение и предусмотрели график вывода российских войск.

В советские годы на территории Литвы было дислоцировано около пяти дивизий — около 34,5 тыс. военных, 1000 танков, около 180 самолетов и 1901 бронированных машин.

BNS