В Литве отзываются лекарство индийского производства, которое содержит опасную примесь

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По причине опасных примесей Государственная служба по контролю над лекарствами (ГСКЛ) Литвы отзывает с рынка все лекарственные препараты всех серий, действующее вещество которых — валсартан — произведено индийской компанией Mylan Laboratories Limited.

В четверг ГСКЛ сообщила, что, Литва руководствуется начатыми в Евросоюзе процедурами в связи с тем, что это действующее вещество, предназначенное для снижения кровяного давления, не может использоваться в ЕС.

Служба поделилась информацией Европейского лекарственного агентства о том, что в некоторых сериях лекарств в валсартаном обнаружено слишком большое содержание примеси N-нитрозодиметиламина — канцерогена, который может вызывать рак.

Все серии лекарства с валсартаном упомянутого производителя уже отозвали Швейцария, Хорватия, Италия и Испания. Другие страны, на рынках которых есть препараты с этим действующим веществом, планируют отозвать лекарства в ближайшее время. На рынках Чехии, Исландии, Швеции, Кипра и Финляндии лекарств с действующим веществом упомянутого производителя.

В июле Европейское лекарственное агентство уже сообщило об отзыве лекарств, содержащих это вещество, которое производит китайская компания Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. В валсартане этого производителя также обнаружены примеси NDMA.

ГСКЛ отмечает, что нет прямой угрозы здоровью пациентов и большим был бы риск внезапной отмены использования препарата против высокого давления. Европейское агентство сейчас проводит дополнительные анализы примесей в лекарствах.

BNS