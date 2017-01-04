В Литве ожидается похолодание, будет ветрено, возможны метели

Начиная с ночи на четверг, в Литве будет холодать, по-прежнему будет ветрено, прогнозирует Гидрометеорологическая служба.

В четверг ожидается снег, метель, местами возможен гололед. Порывы северо-восточного, северного ветра почти повсеместно будут достигать 15–20 метров в секунду, в северо-западной части страны – 22 метров в секунду. Температура ночью понизится до минус 11-16 градусов, на побережье будет минус 8-10 градусов. Днем будет минус 10–15 градусов, на западной оконечности страны – минус 7–9 градусов.

В пятницу ветер утихнет, ночью местами возможен небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Температура ночью ожидается минус 16-21 градус, местами, преимущественно в западных районах страны – 12–14 градусов мороза, днем будет минус 12–17 градусов, в западных районах местами прогнозируется минус 9–11 градусов.

Морозы сохранятся и в выходные, почти повсеместно пройдет снег. На следующей неделе по-прежнему будет морозно.

BNS

Метки: Литва, Погода