В Литве планируют создать виртуальную тюрьму

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В Литве разрабатывают проект виртуальной тюрьмы, который будет способствовать социализации заключенных и сбережению бюджетных средств. Об этом в интервью Žinių radijas рассказал глава литовского Минюста Элвинас Янкявичюс.

По его словам, подобная тюрьма уже существует в Польше.

«В Польше в виртуальной тюрьме находятся пять тысяч заключенных. Физически они находятся дома, со специальными браслетами, а контроль обеспечивают 67 должностных лиц. Это минимальные затраты», — сказал он.

Министр отметил, что более половины заключенных после выхода на свободу повторно совершают преступления. Для того, чтобы решить эту проблему, необходимо кардинально изменить саму систему.

«Функцию изоляции от общества тюрьмы выполняют хорошо. Но есть другая проблема — функция исправления, функция ресоциализации, чтобы человек повторно не нарушил закон. В этом месте большая проблема — 62 процента нарушают закон повторно, и это очень плохой показатель. Поэтому нам нужно в корне изменить систему», — заключил Янкявичюс.

Министр добавил, что Литва занимает первое место в Европе по количеству заключенных.