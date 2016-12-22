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В Литве по ночам ожидается минусовая температура, днем – плюсовая, возможен гололед

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2016 12 22, 18:00   |   Комментариев: 0

В ближайшие дни в Литве прогнозируется некоторое похолодание, в дневное время суток температура будет плюсовая, почти повсеместно ожидается гололедица.

В пятницу почти повсеместно ожидаются осадки, ночью местами – туман. Ночью почти повсеместно, днем местами возможен гололед. Температура ночью будет от минус 3 градусов до плюс 2 градусов, на побережье – плюс 3–5 градусов, днем – плюс 1–6 градусов.

В ночь на 24 декабря местами возможны небольшие осадки, туман, гололед. В Сочельник почти повсеместно прогнозируются осадки, местами порывы юго-западного ветра будут достигать 15–20 м/с. Температура ночью будет от минус 2 градусов до плюс 3 градусов, днем – от нуля до плюс 5 градусов.

BNS

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