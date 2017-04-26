В Литве по-прежнему прохладно и дождливо

Как прогнозирует Гидрометеослужба Литвы, в ближайшие дни всё ещё будет прохладная погода, ночью даже могут быть заморозки и лить дожди.

В четверг ночью в юго-восточной части Литвы пройдут дожди, местами образуется туман. Температура понизится до 0-5 градусов тепла, в северо-западных районах кое-где до 1-3 градусов мороза. Днём во многих местностях ожидаются кратковременные дожди, воздух прогреется до 7–12 градусов тепла.

В пятницу ночью температура будет колебаться от минус 2 до плюс 3, днём во многих районах пройдут дожди, воздух прогреется до 5–10 градусов тепла, кое-где, преимущественно в северо-западных районах, до 12 градусов тепла.

На выходных также ожидается дождливая погода. В субботу и воскресенье температура воздуха будет примерно 6-11 градусов тепла.

На следующей неделе дождей будет меньше, ожидается потепление.

BNS

Метки: Литва, Погода