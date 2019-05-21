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В Литве поставлены тепловые рекорды – синоптики обещают, что к этим показателям погода приблизится и во вторник.

«Вчера рекорды были поставлены в Биржай, Дотнуве, Клайпеде, Лаукуве, Расейяняй, Шяуляй, Тяльшяй, Укмерге, Утяне. Здесь температура поднялась до 27-29 градусов тепла. Поэтому такого теплого 20-ого мая на основной части страны до сих пор не было», – сообщила BNS синоптик Литовской гидрометеорологической службы Маргарита Киркляускайте.

Абсолютный рекорд 20-ого мая не был превышен – он фиксировался в Лаздияй в 1937 году, тогда температура воздуха достигала 29,4 градуса.

Будут ли рекорды во вторник, синоптики сообщат после 21 часов вечера, когда будет получена окончательная информация со станций мониторинга. По словам М. Киркляускайте, обычно при таких погодных условиях максимумы температуры фиксируются в 16-17 часов. Ожидается, что в северных районах страны, а также на взморье – в Клайпеде, Паланге – столбики термометров поднимутся до отметки в 30 градусов.

Двадцать первого мая в большинстве районов рекорды тепла фиксировались в 1993 и 2013 годах, когда температура достигала 27-30 градусов.

Синоптик сказала, что температура в 24-28 градусов на основной части страны сохранится и в среду, и в четверг, а в пятницу и на выходных станет прохладнее и более дождливо.

BNS