В Литве потеплеет, ожидается гололед, дождь при холоде

В ближайшие дни в Литве станет теплее, возможен гололед, дождь при холоде.

В четверг во многих районах выпадут осадки, в основном в виде снега, днем на взморье он передет в дождь. Местами возможен туман, дождь при холоде. Порывы юго-западного ветра в западной части страны усилятся до 15–17 м/с. Ночью будет до 8 градусов мороза, днем – до минус 4, на взморье – дождь и до 3 градусов тепла.

В пятницу ночью местами ожидается дождь при холоде, туман, будет от минус 2 градусов до плюс 3. Днем по всей территории страны ожидается плюсовая температура, до двух градусов тепла, местами – дожди.

BNS

Метки: Литва, Погода