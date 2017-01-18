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В Литве потеплеет, ожидается гололед, дождь при холоде

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 18, 18:00   |   Комментариев: 0

В ближайшие дни в Литве станет теплее, возможен гололед, дождь при холоде.

В четверг во многих районах выпадут осадки, в основном в виде снега, днем на взморье он передет в дождь. Местами возможен туман, дождь при холоде. Порывы юго-западного ветра в западной части страны усилятся до 15–17 м/с.  Ночью будет до 8 градусов мороза, днем – до минус 4, на взморье – дождь и до 3 градусов тепла.

В пятницу ночью местами ожидается дождь при холоде, туман, будет от минус 2 градусов до плюс 3. Днем по всей территории страны ожидается плюсовая температура, до двух градусов тепла, местами – дожди.

BNS

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