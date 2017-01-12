В Литве потеплеет, ожидается мокрый снег

К концю недели в Литве немного потеплеет, ожидается снег и снег с дождем.

По данным Гидрометеорологической службы, в пятницу ночью будет 1–3 градуса мороза, на взморье – около 1 градуса тепла, днем будет 0–2 градусов тепла. По всей стране ожидается снег, на взморье он перейдет в мокрый снег с дождем. Местами ожидаются сильные снегопады, будет ветрено, возможны метели.

В субботу также ожидается снег. Ночью будет 0–1 градуса мороза, днем – 0–2 градуса тепла. Будет ветрено. В воскресенье станет холоднее, также ожидается снег.

На следующей неделе немного похолодает, снега не ожидается.

BNS

Метки: Литва, Погода