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В Литве потеплеет, ожидается мокрый снег

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 12, 17:00   |   Комментариев: 0

К концю недели в Литве немного потеплеет, ожидается снег и снег с дождем.

По данным Гидрометеорологической службы, в пятницу ночью будет 1–3 градуса мороза, на взморье – около 1 градуса тепла, днем будет 0–2 градусов тепла. По всей стране ожидается снег, на взморье он перейдет в мокрый снег с дождем. Местами ожидаются сильные снегопады, будет ветрено, возможны метели.

В субботу также ожидается снег. Ночью будет 0–1 градуса мороза, днем – 0–2 градуса тепла. Будет ветрено. В воскресенье станет холоднее, также ожидается снег.

На следующей неделе немного похолодает, снега не ожидается.

BNS

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