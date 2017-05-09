В Литве похолодает, прогнозируются дожди и мокрый снег

В ближайшие дни в Литве станет прохладнее, прогнозируются дожди и мокрый снег.

По данным Гидрометеорологической службы, во вторник пройдут дожди, ночью возможен мокрый снег, похолодает до 0 – 3 градусов тепла. Днем будет плюс 7–8 градусов, по-прежнему будет дождливо.

В ночь на среду похолодает до 0 – минус 3 градусов, возможен снег. Днем будет плюс 7–9 градусов, почти повсеместно пройдут дожди.

В ночь на четверг и на пятницу также ожидается минусовая температура. В пятницу днем воздух прогреется до 10-12 градусов тепла, в выходные ожидается дальнейшее потепление.

BNS

Метки: Литва, Погода