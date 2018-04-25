В Литве правящие намерены обязать политиков декларировать встречи с лоббистами

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Правящие в Литве «аграрии» намерены обязать политиков декларировать встречи с лоббистами.

Председатель правящего Литовского союза крестьян и зеленых говорит, что такие поправки к закону будут внесены на осенней сессии сейма.

«Предлагается закрепить такую обязанность, что и тот, кто принимает группу интересов по тому или иному закону, то есть политик, и представитель группы интересов, должны декларировать встречу, должны декларировать свой интерес, чтобы придать прозрачности всему этому процессу лоббирования через политиков», — сказал Р. Карбаускис журналистам во вторник в сейме.

В настоящее время обязанность декларировать лоббисткую деятельность есть только для лоббистов, а для лиц, на которых посредством лоббистской деятельности хотят повлиять, такой обязанности нет.

Сторонники нового порядка говорят, что он позволил бы Главной комиссии по служебной этике улучшить контроль через перекрестные проверки.

В распространенном пресс-релизе «аграрии» указывают, что политики и контактировавшие с ними организации должна ставить в известность о встречах на специальной платформе в Интернете, которая будет доступна для общества и учреждений, осуществляющих надзор за прозрачностью.

BNS