В Литве предлагается на местах массовых захоронений евреев указать фамилии и жертв, и палачей

В Литве на местах массовых захоронений евреев предлагается оборудовать стенды с указанием фамилий не только убитых, но и максимально подробной информации об исполнителях экзекуции.

Представивший эту инициативу в четверг председатель парламентского Комитета по образованию и науке (КОН) Эугениюс Йовайша говорит, что эту идею еще год назад предложил посол Израиля в Литве Амир Маймон, ее уже некоторое время поддерживает и Центр исследований геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ), однако для ее реализации нужно увеличить финансирование центра.

По словам Э. Йовайши, до этого времени в Литве было всего два массовых захоронения евреев, где можно прочитать фамилии убитых. Э. Йовайша говорит, что в год на проведение исследований, а также на оборудование стендов понадобится около 86 тыс. евро – на стендах была бы представлена не только информация о Холокосте, о совершенных на этих местах убийствах, но также были бы указаны фамилии жертв, их возраст, конкретная информация об исполнителях убийств. Один такой стенд только что оборудован в Друскининкайском самоуправлении, в Лейпалингисе – его официальное открытие состоится в пятницу.

Глава ЦИГРЖЛ Тересе Бируте Бураускайте сказала, что центр уже давно задался целью добиться того, чтобы ни жерты нацистов, ни жертвы советского режима “не были безымянными”. По ее словам, такие стенды могли бы рассказывать и о жизни еврейских общин до Второй мировой войны, на них также с опорой на исторические источники, воспоминания можно было бы указать исполнителей убийств, представить отношение местных жителей к Холокосту.

“Иногда поведение жителей освещается очень односторонне. Наша цель – как можно подробнее и всесторонне показать, что происходило. Не только в Каунасе, Вильнюсе, где (проводится) много исследований и нашими, и западными историками, есть воспоминания и истории самих наших бывших соотечественников, потомков литваков. Нужно, чтобы было все, что доступно на сегодняшний день: все документы, свидетельства. Если бы мы обязались только указать весь список жертв (…), то около 80% можно было бы назвать. Но для нас очень важно показать и все эти процессы, и их участников, чтобы эта история была в каждом месте”, – сказала она журналистам.

По словам Т. Б. Бураускайте, ЦИГРЖЛ помог бы и Государственный музей Вильнюсского Гаона, другие, кто “видит смысл и необходимость” такой работы.

По данным ЦИГРЖЛ, в Литве около 200 массовых захоронений евреев.

Во время Холокоста в Литве погибло более 90% еврейской общины, численность которой до войны превышала 200 тыс. человек. Сейчас в Литве проживает около 3 тыс. евреев.

BNS

Метки: Литва