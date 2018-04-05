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В Литве предлагается упростить выдачу разрешений на использование военных территорий

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 05, 11:00   |   Комментариев: 2

Литовское правительство одобрило поправки, которые упростят процедуры планирования территорий и строительства зданий, предназначенных для оборонных целей территорий и строительства зданий.  

Теперь поправки рассмотрит парламент.

Этими поправками Министерство обороны хочет сократить сроки развития инфраструктуры, необходимой для системы обороны.

“В связи с проведением в жизнь проектов инициативы по обеспечению безопасности Европы, выполнением обязательств принимающей стороны и предъявляемых к передовым силам НАТО требований имеет место постоянная потребность в развитии инфраструктуры на территориях, предназначенных для оборонных целей. Выполнению упомянутых обязательств и требований, которые выдвигают союзники, мешают не соответствующие потребностям системы обороны решения детальных планов, длительные сроки подготовки, изменения документов по планированию территорий (детальных планов), процессов изменения назначения земельных участков, а также строительства”, – объясняет Минобороны.

Минобороны отмечает, что в 2016 году были достигнуты пределы возможностей использования инфраструктуры Вооруженных сил Литвы, то есть система обороны страны больше не может обеспечивать надлежащие условия для находящихся на территории страны военных союзников.

BNS

Метки: 

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Комментарии читателей (2)
  1. Союз нерушимый... says:
    2018-04-05 at 15:48

    А тут есть не военные территории? Страна отдана в распоряжение “союзника” , как Гуантатамо на Кубе на вечные времена.

  2. Йонас says:
    2018-04-05 at 12:27

    Превратим каждый хутор в укрепрайон, снесём все мосты и разрушим дороги. Мракобесие в действии.






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