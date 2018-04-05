В Литве предлагается упростить выдачу разрешений на использование военных территорий

Литовское правительство одобрило поправки, которые упростят процедуры планирования территорий и строительства зданий, предназначенных для оборонных целей территорий и строительства зданий.

Теперь поправки рассмотрит парламент.

Этими поправками Министерство обороны хочет сократить сроки развития инфраструктуры, необходимой для системы обороны.

“В связи с проведением в жизнь проектов инициативы по обеспечению безопасности Европы, выполнением обязательств принимающей стороны и предъявляемых к передовым силам НАТО требований имеет место постоянная потребность в развитии инфраструктуры на территориях, предназначенных для оборонных целей. Выполнению упомянутых обязательств и требований, которые выдвигают союзники, мешают не соответствующие потребностям системы обороны решения детальных планов, длительные сроки подготовки, изменения документов по планированию территорий (детальных планов), процессов изменения назначения земельных участков, а также строительства”, – объясняет Минобороны.

Минобороны отмечает, что в 2016 году были достигнуты пределы возможностей использования инфраструктуры Вооруженных сил Литвы, то есть система обороны страны больше не может обеспечивать надлежащие условия для находящихся на территории страны военных союзников.

BNS

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