В Литве предотвращена торговля БАДами, в составе которых есть каннабиноиды

🔊 Воспроизвести

В действующей в Вильнюсе аптеке Universiteto vaistine остановлена торговля пищевыми добавками торговой марки Medi Hemp, в составе которых есть каннабиноиды, сообщила в четверг литовская Продовольственно-ветеринарная служба после проведения проверки.

В ходе проверки были обнаружены девять упаковок пищевых добавок Hemp Complete различного объема и концентрации, в составе которых есть каннабиноиды, которые не были маркированы на литовском языке.

В информационных листках этих добавок было указано, что в составе есть масло семян биоконопли, и экстракт конопли CO2, а в качестве пищевого вещества был указан каннабидиол.

Производитель этих продуктов — австрийская компания Deep Nature Project GmbH, в Литве ее продукцию распространяла компания Farmarkesa. Сообщается, что пищевые добавки на литовский рынок поставлялись незаконно.

Продовольственно-ветеринарная служба намерена сообщить об этом случае Еврокомиссии, которая в этом году решила, что экстракты волокнистой конопли и производимые из нее продукты, в которых есть каннабиноиды, не могут поставляться на рынок Евросоюза.

Специалисты утверждают, что воздействие каннабиноидов на здоровье человека не изучено и не оценено.

BNS