В Литве предпочитают собственное жилье

Согласно статистике, в Литве 10% населения снимают жилье. Это один из самых низких показателей в ЕС. Специалисты говорят, что эта ситуация обусловлена тем, что в Литве только недавно начал формироваться рынок съемного жилья.

В Литве свое собственное жилье есть у 8 человек из 10. По этому показателю Литву опережают Румыния и Хорватия. Согласно опросам, абсолютное большинство жителей страны хотели бы обзавестись собственным жильем.

Специалисты говорят, что такая ситуация сложилась потому, что после восстановления независимости большинство жителей на так называемые инвестиционные чеки купило себе жилье, поэтому сформировалось мнение, что обзавестись собственным жильем просто необходимо. А рынок съемного жилья в Литве еще только формируется.

По словам экспертов, до сих пор было не принято покупать недвижимость с целью сдавать ее в аренду. Сейчас ситуация меняется. Согласно статистике, примерно 10% квартир в домах новой постройки покупаются для аренды. Но это касается только Вильнюса, потому что в других городах спрос на съемное жилье довольно низкий, да и предложений не так уж и много.

В ЕС в среднем жилье арендует каждый третий житель.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N12 (1152) 23 марта, жилье, рынок жилья