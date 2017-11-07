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В Литве приступает к работе миссия МВФ

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В Литве во вторник приступает к работе миссия Международного валютного фонда (МВФ).

Эксперты МВФ ознакомятся с общей макроэкономической ситуацией в Литве, тенденциями развития экономики, положением в финансовом секторе, поинтересуются составлением проекта бюджета на следующий год, социальной политикой, сообщил Банк Литвы (БЛ, центробанк).

Намечены встречи в Вильнюсе с членами правления БЛ, представителями Надзорной службы БЛ, Службы по вопросам стабильности экономики и финансов.

Также состоятся встречи членов миссии МВФ с представителями Минфина и других органов госуправления, а также частного сектора.

Миссия будет работать в Литве до 13 ноября.

Литва является членом МВФ с 1992 года. Сейчас МВФ объединяет 189 стран.

BNS

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