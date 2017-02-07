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В Литве приступил к работе новый атташе России по обороне

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 07, 17:00   |   Комментариев: 0

В Министерстве обороны Литвы в понедельник аккредитован новый атташе России по обороне – морской капитан Виталий Тимофеев сменил на этой должности полковника Евгения Прокопенко, срок полномочий которого истек.

На церемонии аккредитации директор Департамента по международным связям и операциям Минобороны Каролис Алякса подчеркнул, что Литва готова к диалогу с Россией в многосторонних форматах НАТО и Организации по безопасности и сотрудничестве в Европе (ОБСЕ), а также выразил надежду, что Россия будет соблюдать принципы открытости и прозрачности и обеспечивать проведения этих принципов в жизнь.

Как говорится в сообщении министерства, в настоящее время Литва, как и НАТО, не осуществляет никакого практического сотрудничества с Россией. Оно остановлено из-за агрессии России на Украине. Весной 2014 года односторонним решением России была остановлена реализация дополнительных средств по повышению безопасности и доверия, которая осуществлялась на основании литовско-российского соглашения.

Атташе Литвы по обороне для России с резиденцией в Москве назначается с 1995 года. Россия назначает своего военного представителя для Литвы с резиденцией в Вильнюсе с 1994 года.

BNS

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