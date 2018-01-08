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В Литве приземлились датские истребители, которые будут патрулировать небо Балтии

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В пятницу под литовским Шяуляй приземлились четыре датских истребителя, которые будут выполнять миссию воздушной полиции НАТО в Балтийских странах.

“Все четыре истребителя уже приземлились на авиабазе в Шяуляй”, – сообщил BNS пресс-секретарь ВВС Литвы, лейтенант Арнас Глазаускас.

Датские военные с истребителями F-16 сменят дежуривших с сентябре американце в с истребителями F-15.

Официальная церемония передачи миссии состоится в понедельник.

Натовская миссия Балтийского воздушного патрулирования   осуществляется с баз в Литве и Эстонии. С момента вступления Литвы в НАТО в 2004 году это будет шестая ротация контингента датских ВВС.

Датчан, которые выполняли миссию с эстонской базы Эмари, сменят итальянцы с истребителями Eurofighter.

BNS

Метки: 

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