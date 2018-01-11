В Литве пройдет традиционная “Снежная встреча” политиков и экспертов

В Литве в четверг начинается ежегодная встреча литовских и зарубежных экспертов по внешней политике и политике безопасности – “Снежная встреча”, на ней будут обсуждаться главные вызовы, которые встают перед трансатлантическим сообществом, и ответ на них.

В двухдневной встрече должны принять участие министры иностранных дел Латвии, Эстонии и Ватикана Эдгар Ринкевич, Свен Миксер и Пол Ричард Галлахер, а также министры обороны Швеции и Эстонии Петер Хультквист и Юри Луйк.

На одиннадцатой по счету “Снежной встрече” ждут более ста высокопоставленных дипломатов, советников, парламентариев, экспертов аналитических центров по международной политике и политике безопасности примерно из 15 стран, структур НАТО и Евросоюза (ЕС).

Участники встречи будут обсуждать, как в дальнейшем укреплять трансатлантические связи и преодолевать вызовы в области безопасности, с которыми сейчас сталкивается евроатлантическое сообщество. Участники мероприятия также обсудят подготовку к предстоящему в июле этого года в Брюсселе саммиту НАТО и его вероятные решения.

Отдельная сессия будет посвящена инициативам по более тесному сотрудничеству ЕС в области обороны.

Встречу, которая будет проходить в Тракайском районе, в Паунгуряй, организует МИД Литвы.

BNS

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