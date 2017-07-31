В Литве проходят мероприятия по случаю 26-летия Мядининкской трагедии

В понедельник в Литве проходят мероприятия по случаю 26-летия Мядининкской трагедии, когда советские омоновцы убили дежуривших на пограничном посту литовских должностных лиц.

Памятный день начался мессой в Вильнюсском кафедральном соборе, позднее состоятся мероприятия на КПП Мядининкай в Вильнюсском районе, а после обеда память погибших почтут на Антакальнисском кладбище Вильнюса.

В память о погибших уже в воскресенье состоялся традиционный эстафетный забег из Мядининкай в Вильнюс.

В ночь 31 марта 1991 года при нападении омоновцев на КПП Мядининкай, на границе между Литвой и Белоруссией, были убиты сотрудники Литовской полиции Миндаугас Балавакас, Альгимантас Юозакас, Юозас Янонис, Альгирдас Казлаускас, и таможенники Станисловас Орлавичюс, Антанас Мустейкис и Ричардас Рабавичюс (последний 2 августа скончался в больнице).

Единственный оставшийся в живых Томас Шярнас выжил благодаря стараниям медиков.

Вильнюсский окружной суд признал трех бывших советских омоновцев виновными в убийстве литовских должностных лиц на КПП Мядининкай в 1991 году. Они осуждены на пожизненное заключение. За убийство сотрудников полиции и таможни, которое преступление было квалифицировано как преступление против человечности, пожизненно осужден бывший сотрудник Отряда милиции особого назначения (ОМОН) при МВД ССР Константин Михайлов, заочно осуждены бывшие омоновцы и граждане России Андрей Лактионов, Чеслав Млынник и Александр Рыжов.

BNS

Метки: Литва