В Литве растет недовольство здравоохранением и министром А. Вяригой

В литовском обществе растет недовольство системой здравоохранения и министром здравоохранения Аурелиюсом Вяригой, показывают обнародованные в субботу газетой Lietuvos rytas результаты опроса, который провела компания Vilmorus.

По данным опроса, число положительно оценивающих систему здравоохранения в Литве за месяц уменьшилось на шесть процентных пунктов: с 49,7% в октябре до 43,5% в ноябре.

“Это много: хотя это не самый низкий показатель, но за короткое время (он упал) на шесть процентных пунктов”, – сказал глава Vilmorus Владас Гайдис.

Рейтинг министра А. Вяриги тоже снизился: в этом месяце он получил поддержку 19,3% респондентов, тогда как в прошлом месяце его поддержка была 23,9%.

По мнению социолога, рост недовольства в обществе, по всей видимости, связан с решениями в области рецептных лекарств, которые вызвали шквал критики.

“Нет сомнений, что это связано с рецептными лекарствами, с покупкой лекарств – та проблематика, которая имела место: при этом пострадали и министр, и система здравоохранения”, – сказал он.

По словам Гайдиса, часть опроса была проведена еще до пика волны недовольства по поводу рецептных лекарств, поэтому вполне вероятно, что это еще не окончательный спад.

С ноября в Литве вступило в силу новшество, позволяющее посещать аптеки так называемым тайным покупателям. Из-за этого работники аптек стали требовать у пациентов рецепты на лекарства, которые они привыкли получать без рецепта.

Парламентская оппозиция на этой неделе собрала подписи под интерпелляцией А. Вяриге.

Министру заданы следующие вопросы: почему при наличии финансовых возможностей не повышаются зарплаты медиков, при введении практики тайных покупателей в аптеках не было взвешено, что начнется сумятица, изменен перечень компенсируемых лекарств, в перечень обязательных прививок не включена вакцина от менингококка. Также подняты вопросы о формировании команды, назначениях и пр.

BNS

Метки: Vilmorus, Вярига, Литва