В Литве растут грузовые и пассажирские перевозки

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В первом полугодии этого года в Литве выросли объемы пассажирских перевозок железнодорожным и авиационным транспортом, увеличились грузовые перевозки на всех видах транспорта, а количество зарегистрированных новых грузовых транспортных средств в стране быстрее, чем в других странах Евросоюза, сообщило министерство коммуникаций и транспорта.

«Тенденции оптимистичные — транспортные компании страны все больше закрепляются на основных рынках стран ЕС и СНГ, действуют прогрессивно, предусматривая долгосрочные стратегии. Интенсивно растут результаты находящихся в госуправлении компаний – Lietuvos gelezinkeliai (железные дороги), Lietuvos oro uostai (оператор аэропортов) и Клайпедского морского порта, это одни из лучших достижений в Балтийских странах», — отметил в пресс-релизе министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис.

В первом полугодии этого года, по сравнению с январем-июнем 2017 года, перевозки сухопутным транспортом выросли на 15,4% до 73,3 млн тонн, из них автодорожным транспортом – на 18% до 46,1 млн тонн, а железнодорожным – на 11,1% до 27,2 млн тонн.

По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей ACEA, в январе-июне этого года в Литве были зарегистрированы 4489 новых транспортных средств, максимальным допустимым весом более 16 тонн, и 4543 транспортных средства с максимальным допустим весом 3,5 тонны — соответственно на 26,2% и на 25,8% больше.

В январе-июне этого года пассажирский поток на железной дороге вырос на 5,5%, а грузооборот — на 11,1%. Погрузки в Клайпедском морском порту и на Бутингском нефтетерминале выросли на 6,7% до 26,7 тонны.

Пассажирский поток в литовских аэропортах в этом году вырос на 15,5% до 2,95 млн, воздушным транспортом через аэропорты страны было перевезено на 16,3% больше грузов.

BNS