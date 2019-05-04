В Литве рынок новых автомобилей вырос в этом году на 54%

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В Литве за четыре месяца этого года было зарегистрировано 16413 новых легковых автомобилей — на 54% больше, чем в январе-апреле прошлого года (10650 единиц), сообщает предприятие AutoTyrimai на основе данных фирмы Regitra.

Только за апрель регистрация новых автомобилей увеличилась на 44% до 4908 единиц (в апреле прошлого года — 3411 единиц).

«Интенсивный реэкспорт остается ключевым фактором для быстрого роста: новых автомобилей в апреле было зарегистрировано 1679 ед. (из них Fiat — 1415 и Jeep — 219) были сняты с регистрации ещё до конца месяца, ещё не менее 28 будут сняты с учёта в ближайшем времени», говорится в сообщении AutoTyrimai.

В апреле было зарегистрировано 4445 личных и 463 коммерческих транспортных средства, или на 42% и 62% соответственно больше, чем год назад.

В прошлом месяце на литовском рынке новых автомобилей продолжали доминировать автомобили Fiat (1738 единиц), а второе место заняла Toyota (624 единицы), на третьем — Volkswagen (535 единиц). Среди престижных брендов лидировали Audi (61 ед.).

BNS