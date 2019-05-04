В Литве с визитом находится командующий ВС Канады

В среду с первым официальным визитом в Литву прибыл командующий вооруженными силами (ВС) Канады, генерал Джонатан Вэнс.
Целью визита является укрепление трансатлантических связей и военного сотрудничества Канады с ее союзниками в Восточной Европе — странами Балтии, сообщило литовское министерство обороны.
Состоялась официальная церемония встречи гостя у здания Минобороны, он встретился с министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом, командующим вооруженными силами Литвы, генерал-лейтенантом Йонасом Витаутосом Жукасом, другими представителями армии.
Командующего ВС Литвы ознакомили с мощностями литовской армии, приоритетами ее развития, планирующимися в стране международными учениями, анализом информационного пространства.
Дж. Вэнс также посетил подразделение интегрирования сил НАТО.
BNS
Photo by Halifax International Security Forum on Foter.com / CC BY-SA