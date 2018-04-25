В Литве – съезд послов и почетных консулов страны

В понедельник начались ежегодные съезды послов и почетных консулов Литвы.

Почетные консулы встретились с президентом Далей Грибаускайте и премьер-министром Саулюсом Сквярнялисом.

В этом году в Литве встретились 153 почетных консула страны из 68 государств. В целом у Литвы 220 почетных консулов в 94 странах.

Д. Грибаускайте обсудила с консулами геополитическую ситуацию и вопросы безопасности, энергетическую безопасность, экономические тенденции, вызовы Евросоюза, сообщила пресс-служба президента.

Премьер С. Сквярнялис представил консулам экономическое положение страны и реализуемые структурные реформы.

Участвующие в отдельной ежегодной встрече руководители дипломатических представительств Литвы и представительств страны при международных организациях встретятся с президентом и премьером во вторник.

Они также заслушают выступление министра иностранных дел Линаса Линкявичюса.

Дипломаты встретятся с находящимся в Вильнюсе переговорщиком Евросоюза (ЕС) по вопросу о выходе Великобритании из ЕС Мишелем Барнье.

BNS