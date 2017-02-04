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В Литве собираются узаконить роды на дому

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 03, 17:00   |   1 комментарий

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига сформировал рабочую группу, которая к лету должна выработать предложения по узакониванию родов на дому.

Министр подчеркивает, что необходимо уважать право женщин на выбор, а поскольку все больше женщин предпочитает рожать дома, “нельзя их осуждать и не видеть реальности”, сообщил Минздрав.

“Необходимо установить конкретные правила и условия, а приоритетом при этом должна быть безопасность мамы и ребенка, как это делается в других европейских странах. Нужно очень четко определить, когда можно рожать не в больнице, какую помощь и какой квалификации профессиональный акушер может предоставлять роженице”, – сказал А. Вярига.

По словам министра, сейчас в Литве сложилась странная ситуация – рожать на дому не запрещено, однако это юридически не регламентировано, будто бы никто не отвечает за безопасность матери и новорожденного, возможные тяжелые последствия.

Поскольку государство еще не узаконило роды на дому, прокуроры несколько лет назад начали расследование относительно родов на дому, сейчас идут судебные процессы.

BNS

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Комментарии читателей (1)
  1. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 02 04 at 19:15

    Ну а чо я приветствую. Это нормальная вынужденная в связи с условиями жизни и специфики работы практика у кочевых народов пасущих скот например в Монголии,чукчи на севере,потом у диких племён в Африке. Считаю прекрасное решение хоть мы и не кочевой народ и не работаем и живём не в степях и джунглях но мозгов у нас меньше чем у них на порядок.Хотя если посчитать что пол страны уехало то может и кочевой? Запутался блин.






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