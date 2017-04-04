В Литве сохранится теплая погода, возможны дожди

В ближайшее время в Литве сохранится теплая погода, возможны дожди, сообщила Гидрометеорологическая служба.

Во вторник ночью будет от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, возможен туман. Днем будет 14–15 градусов тепла, на взморье несколько прохладней – около 8 градусов. Будет облачно с прояснениями, без значительных осадков.

В среду ночью будет 3–4 градусов тепла, днем – 8–14, во многих районах пройдут дожди, будет облачно, с прояснениями. В четверг станет прохладней – денем будет до плюс 6–8, дожди.

Сходная погода сохранится до конца недели. Ночами возможны заморозки.

BNS

Метки: Литва, Погода