В Литве сохранится холодная, снежная погода

В ближайшие дни в Литве сохранится холодная погода, местами ожидается снег.

Во вторник утром будет туман и изморозь. Температура ночью будет 5–10, местами 11–13 градусов мороза, днем будет минус 1–6, на взморье будет около нуля.

В среду ночью местами ожидается снег, днем небольшие осадки, в основном в виде снега, переходящего в мокрый снег. Температура ночью будет 6–11, местами, в основном в западных районах, 2–4 градуса мороза, на взморье около нуля, днем минус 1–6 градусов, в западных районах 1–3 градусов тепла.

BNS

Метки: Литва, Погода