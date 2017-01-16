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В Литве сохранится холодная, снежная погода

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 16, 16:20   |   Комментариев: 0

В ближайшие дни в Литве сохранится холодная погода, местами ожидается снег.

Во вторник утром будет туман и изморозь. Температура ночью будет 5–10, местами 11–13 градусов мороза, днем будет минус 1–6, на взморье будет около нуля.

В среду ночью местами ожидается снег, днем небольшие осадки, в основном в виде снега, переходящего в мокрый снег. Температура ночью будет 6–11, местами, в основном в западных районах, 2–4 градуса мороза, на взморье около нуля, днем минус 1–6 градусов, в западных районах 1–3 градусов тепла.

BNS

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