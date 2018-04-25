В Литве создали мобильное приожение для знакомства с собаками

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Пользователь может выбрать понравившуюся собаку по фотографии, а также узнать, как она попала в приют. По словам создателей сервиса, спустя несколько дней после создания приложения его загрузили более 500 человек.

«Создатели приложения предлагают не только порадоваться фотографии животного на экране, но и сходить «на свидание», погулять с ним, познакомиться поближе», — говорится в материале.

Понравившуюся собаку можно будет временно приютить — на две недели.

В будущем авторы приложения планируют сотрудничать с большим количеством приютов. Сейчас в базе данных можно найти около 50 собак.