В Литве создали мобильное приожение для знакомства с собаками

По мнению разработчиков, нововведение должно облегчить поиск новых питомцев. В Литве создали мобильное приложение GetPet, с помощью которого можно подобрать себе собаку из приюта. При этом сервис работает так же, как популярная программа для знакомств Tinder, сообщает lrt.lt.
Пользователь может выбрать понравившуюся собаку по фотографии, а также узнать, как она попала в приют. По словам создателей сервиса, спустя несколько дней после создания приложения его загрузили более 500 человек.
«Создатели приложения предлагают не только порадоваться фотографии животного на экране, но и сходить «на свидание», погулять с ним, познакомиться поближе», — говорится в материале.
Понравившуюся собаку можно будет временно приютить — на две недели.
В будущем авторы приложения планируют сотрудничать с большим количеством приютов. Сейчас в базе данных можно найти около 50 собак.