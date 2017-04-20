В Литве создали модернизированный кассетный плеер

В Литве создали устройство, существенно напоминающее своими техническими характеристиками и внешним видом старые плееры для аудиокассет. Разработчики – дизайнеры Марюс Пауликас и Андрюс Жямайтис – считают, что их гаджет поможет спасти прежний формат от полного исчезновения.

Типичный кассетный проигрыватель использует шпиндель и прижимной ролик для перетягивания ленты вдоль магнитной головки с постоянной скоростью. Кроме того, отдельные шкивы поворачивают приемную и подающую катушки для управления лентой. Поскольку лента перемещается с одной катушки на другую механическую муфту, ремни и пружины регулируют скорость обоих шкивов. В альтернативном варианте шкивы ведущего вала и катушки могут иметь отдельные двигатели. Все это приводит к довольно сложному устройству и занимает много места.

Новое устройство под названием ELBOW для управления лентой использует один шкив. Чтобы поддерживать постоянную скорость воспроизведения, скорость ленты должна отслеживаться оптическим датчиком и использоваться в качестве параметра управления для регулировки движка.

Самая выдающаяся особенность ELBOW – двухосная рука. Она вращается в двух направлениях – движение вверх позволяет вставлять кассеты, в то время как боковое движение позволяет производить ручное переключение направления воспроизведения.

Контрольное колесо имеет тройную функцию. В исходном положении устройство выключено. Поворот колеса влево воспроизводит кассету и увеличивает громкость. Поворачивая в обратном направлении, быстро перематывайте кассету с постепенным увеличением (чем больше вы поворачиваете, тем быстрее идет движок).

Устройство имеет два соединения: стандартный 3,5-миллиметровый аудиоштекер и стандартный порт mini-USB для зарядки и передачи звука из кассеты в компьютер. Маленькая булавка вталкивается в заднюю крышку, позволяя прикреплять плеер к одежде и другим текстильным предметам.

Инф. «ЛК»

Метки: N16 (1156) 20 апреля, кассетный плеер