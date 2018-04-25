В Литве «теневая экономика» обусловлена плохим просвещением – Civitta

🔊 Воспроизвести

Масштабы «теневой экономики» в Литве похожи как в приграничных районах, так и в других городах страны, а ее главной причиной является плохое просвещение, утверждает консалтинговая компания Civitta, которая провела исследование в 45-ти приграничных городах восьми стран.

Как показывают данные исследования, самый высокий показатель «теневой» экономики был в граничащих с Беларусью Шальчининкай — 39% или более одной трети всего создаваемого в этом районе Литвы внутреннего валового продукта (ВВП).

Средний показатель «теневой» экономики в приграничных самоуправлениях Литвы достигает 24% и совпадает со средним показателем в остальных самоуправлениях.

«В Литве люди говорили, что они были бы в большей степени склонны платить налоги, если бы больше доверяли государственной системе просвещения», — сказал партнер Civitta Lithuania Кястутис Йовайшас на пресс-конференции в четверг.

Civitta исследовала приграничные города: Висагинас, Швянчёнис, Шальчининкай, Друскининкай, Алитус, Мариямполе, — на предмет того, какая часть их ВВП находится «в тени». Все города расположены между четырех стран-членов Евросоюза (ЕС): Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии, — и четырех не входящих в ЕС стран — России, включая Калининградскую область, Беларуси, Молдавии и Украины.

По словам организаторов исследования, поддержка «теневой» экономики населением обусловлена тремя основными структурными причинами: пробелами в системах просвещения и социальной защиты, а также качеством инфраструктурных проектов.

«Например, в Латвии и Эстонии растущие инвестиции муниципалитетов в общественный порядок и безопасность, здравоохранение и улучшение экономики положительно сказываются на уменьшении «теневой» экономики», — сказал К. Йовайшас.

По словам главы организации Lietuva be seselio («Литва без «тени») Кястутиса Купшиса, «тень» можно уменьшить не безоглядным повышением акцизов, а повышением качества социальных услуг.

«Можно принять во внимание пример Эстонии. Правительство этой страны постановило больше не повышать акцизы, потому что подсчитало, что из-за чрезмерного повышения акцизов бюджет страны за полтора года уже потерял 340 млн евро», — сказал на пресс-конференции К. Купшис.

Исследование проводилось в период с августа 2017 года до марта 2018 года.

BNS