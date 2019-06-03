В Литве учредили новую либеральную Партию свободы

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Партию свободы учредили бывшие члены Движения либералов парламентарий Аушрине Армонайте и мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

Партия декларирует распространение политических идей либерализма, провозглашает принципы уважения разнообразия и экономической инициативы, а также западное геополитическое направление.

Председателем партии избрана 30-летняя А.Армонайте.

На учредительном съезде в Вильнюсе она призывала не бояться перемен и возможностей, которые открывает перед Литвой XXI век.

«Некоторые политики видят Литву серым, запуганным и закрытым, погрязшим в спорах государством. Иногда они заставляют в это поверить и других», — сказала политик.

«Литва совсем другая. Люди Литвы образованные, душевно работающие, креативные, открытые, повидавшие мир, и часть этой изменившийся Литвы — здесь. XXI век может стать веком новых возможностей для нашей Литвы», — отметила Армонайте.

Она сказала, что создание партии было обусловлено идеализмом многих молодых людей, которые до сих пор не были вовлечены в политику, и желанием открыть новую страницу после «внутренних интриг» в Движении либералов.

Новая партия рассчитывает принять участие в выборах Сейма в следующем году. По словам А.Армонайте, до того времени деятельность партии будет финансироваться только за счёт членских взносов.

В учредительном съезде приняли участие более восьмисот человек. Инициаторы говорят, что официальных учредителей партии должно быть около полутора тысяч.

Учреждение партии ещё должно быть одобрено Министерством юстиции.

В настоящее время в Литве действуют 24 политические партии.

Р.Шимашюс и А.Армонайте покинули Движение либералов в прошлом году, когда руководство партии не поддержало решение мэра столицы стремиться переизбрания через избирательный комитет, а не партию.

Три года назад Движению либералов был нанесён серьёзный удар, когда обвинения во взяточничестве были предъявлены тогдашнему лидеру партии Элигиюсу Масюлису. В настоящее время по делу, находящемуся на рассмотрении в суде, обвинения предъявлены и самой партии. Обвиняемые не признают свою вину.

BNS