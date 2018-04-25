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В Литве учреждено предприятие компании по созданию игр Playdead

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Датская компания по созданию видеоигр Playdead учредила предприятие в Литве — Playdead Vilnius Studio, показывают данные Реестрового центра.

Представляющая предприятие адвокат адвокатской конторы Ellex Лаура Каралькявичюте не стала комментировать BNS планы предприятия в Литве.

Предприятие Playdead Vilnius Studio зарегистрировано в понедельник, ее возглавляет создатель Playdead Арнт Йенсен. Все акции предприятия принадлежат Playdead.

Компания Playdead создана в Копенгагене в 2006 году, ею созданы игры Limbo и Inside, в ней занято 35 человек, указано на сайте компании.

BNS

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