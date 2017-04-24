В Литве установится дождливая и прохладная погода

Текущая неделя будет дождливой, и после некоторого потепления во вторник вновь настанут холода, прогнозирует Гидрометеослужба страны.
Во вторник ночью температура воздуха – 3–5, днём – 9–13 градусов тепла. Будет дождливая и ветреная погода, ветер южный, юго-западный, с порывами до 15-18 м/сек.
В среду ожидается такая же погода. Температура ночью – 4-7, днём – 7–10 градусов тепла.
В четверг и пятницу по ночам – 1-3 градусов тепла, днём – 4–8 градусов тепла, дожди, ночью местами мокрый снег. Более тёплая погода прогнозируется в конце недели.
Для Bava.И настроение соответствующее?
Да хорошая погода.