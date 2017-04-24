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В Литве установится дождливая и прохладная погода

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 24, 18:00   |   Комментариев: 2

Текущая неделя будет дождливой, и после некоторого потепления во вторник вновь настанут холода, прогнозирует Гидрометеослужба страны.

Во вторник ночью температура воздуха – 3–5, днём – 9–13 градусов тепла. Будет дождливая и ветреная погода, ветер южный, юго-западный, с порывами до 15-18 м/сек.

В среду ожидается такая же погода. Температура ночью – 4-7, днём – 7–10 градусов тепла.

В четверг и пятницу по ночам – 1-3 градусов тепла, днём – 4–8 градусов тепла, дожди, ночью местами мокрый снег. Более тёплая погода прогнозируется в конце недели.

BNS

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Комментарии читателей (2)
  1. (37.140.189.238) Пальмира пишет:
    2017 04 24 at 20:28

    Для Bava.И настроение соответствующее?

  2. (78.57.240.10) Bava пишет:
    2017 04 24 at 19:24

    Да хорошая погода.






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