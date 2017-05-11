В ближайшее время в Литве ожидается солнечная погода без осадков, должно потеплеть, сообщает Гидрометеорологическая служба.
В пятницу ночью будет от 2 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем воздух прогреется до 12-13 градусов тепла.
В субботу ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем воздух прогреется до 14-15 градусов. В воскресенье ночью морозов не ожидается, будет 2-6 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17–18 градусов.
В понедельник местами воздух должен прогреться до 20 градусов, позднее столбик термометра опустится на несколько градусов.
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