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В Литве установится теплая и сухая погода

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 15, 18:00   |   Комментариев: 0

В ближайшее время в Литве установится теплая и сухая погода, прогнозирует Гидрометеорологическая служба.

В ночь на вторник местами, с большей вероятностью в восточной части страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха будет плюс 5-10 градусов. Днем будет без осадков, облачно с прояснениями. Воздух прогреется до 13 -18 градусов тепла. В среду дожди не прогнозируются, температура ночью будет плюс 1-6 градусов, на побережье до плюс 8 градусов, местами возможны заморозки 0 – минус 4 градуса, днем будет плюс 14–19 градусов тепла.

В четверг также без осадков, ночью будет плюс 6–11 градусов, местами, преимущественно в восточных районах – плюс 3-5 градусов, днем – плюс 16–21 градусов.

В пятницу и выходные ожидается дальнейшее потепление.

BNS

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