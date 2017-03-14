В Литве установится теплая погода, возможны дожди, будет ветрено

В ближайшие дни в Литве будет тепло, однако почти повсеместно пройдут дожди, будет ветрено, прогнозирует Гидрометеорологическая служба.

В ночь на среду будет плюс 1–3 градуса, днем – плюс 5–7 градусов, будет облачно с прояснениями. Ночью по все стране, днем – во многих районах пройдут дожди. Ночью порывы юго-западного ветра местами будут достигать 15–18 метров в секунду, утром и днем западный ветер еще усилится, во многих районах ожидаются порывы ветра 15–20 метров в секунду.

В ночь на четверг будет 0 – плюс 3 градуса, местами возможен мокрый снег. Днем будет плюс 5–8 градусов, будет облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. Ветер немного усилится.

Ночь на пятницу будет прохладнее: температура будет до минус 4 градусов, почти повсеместно ожидается туман, днем почти повсеместно пройдут дожди, будет до плюс 8 градусов. Выходные будут немного прохладнее, установится дождливая погода.

BNS

Метки: Литва, Погода, прогноз погоды