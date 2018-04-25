В Литве в воскресенье состоятся выборы советов самоуправлений и мэров

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В воскресенье в Литве состоятся выборы советов самоуправлений и мэров. В день выборов избирательные участки откроются в 7 часов и закроются в 20 часов. В списках избирателей значится 2 млн 458 тыс. 13 человек.

До окончания голосования действует запрет не агитацию не только на муниципальных выборах, но и на предстоящих выборах президента, на референдумах.

Агитацией не считается информация о проходящих выборах, их важности для жизни государства, числе прибывших голосовать избирателей, приглашение на голосование или другая информация, которая не призывает принять участие в выборах, голосовать за или против кандидатов.

Местные политики на этих выборах претендуют на 1502 мандата в муниципальных советах, 60 из них — на места мэров.

Из-за сокращения численности населения в этом году избирается на 22 члена советов меньше, чем на предыдущих выборах.

Меньше депутатов изберут жители самоуправлений Купишкского, Молетского, Скуодасского районов, города Панявежис и Пагегяйского самоуправления.

Самый многочисленный совет самоуправления будет в Вильнюсе — 51 депутат, самые малочисленные — в городах Неринге и Бирштонасе (по 15 депутатов). Средняя численность районного муниципального совета составляет 25 человек.

На мандаты членов муниципальных советов претендует более 13 тыс. политиков, в мэры баллотируется более 400.

На выборах списки кандидатов выдвигают 14 партий и 90 общественных избирательных комитетов, образовано 14 партийных коалиций.

BNS